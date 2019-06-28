Московская сцена

Церемония передачи символа всероссийского театрального марафона в Москве пройдет 28 июня вблизи от театра Et Cetera. Торжественное мероприятие целый день будет сопровождаться театрализованными спектаклями на площади рядом со зданием театра. Правительство Москвы проводит Год театра по специальной программе. Она состоит из 100 фестивалей, образовательных и творческих проектов, мероприятий.

В частности, в рамках театрального марафона запланированы спектакли, мастер-классы, книжная ярмарка и автограф-сессии.

Детскую программу откроет Московский театр кукол на Бауманской спектаклем "Петрушка" режиссера Анатолия Архипова. Взрослых любителей театра ждет спектакль "Королева" Театра Луны, события которого разворачиваются во Франции начала XIV века. Кроме того, в "Геликон-опере" подготовили интерактивное представление − дефиле в театральных костюмах.

В этот же день Московский дом книги проведет ярмарку книг о театре и известных театральных деятелях, а в 18:00 артисты "Геликон-оперы" дадут концерт на площади перед театром Et Cetera.

Театральный марафон проходит в России в рамках Года театра. В нем принимают участие все 85 российских регионов. Марафон стартовал во Владивостоке в январе и должен завершится в Калининграде в конце 2019 года.

2-5 июля в Малом театре пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра Комедии имени Акимова, который в этом году отмечает свое 90-летие. Московским театралам покажут четыре спектакля: "Дракон" Евгения Шварца, "Хитрая вдова" Карло Гольдони, "Визит дамы", а также "Бешеные деньги" Александра Островского.

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