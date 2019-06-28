Происшествия

Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево из-за подтопления в результате ливня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из-за обильных осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Для устранения подтопления задействованы шесть единиц спецтехники, в том числе три водооткачивающих машины.

Для проезда из городского округа Лобня к Ленинградскому шоссе автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездом через деревню Носово. Для объезда водителям потребуется порядка 20 минут.

Чтобы проехать к Терминалу В, пассажирам следует пользоваться "Аэроэкспрессом", а затем межтерминальным переходом. Поезд в подземном тоннеле ходит между станциями Шереметьево 2 (терминалы D,E,F, "Аэроэкспресс") и станцией Шереметьево 1 (Терминал В). Проезд бесплатный и длится всего четыре минуты.

В министерстве добавили, что точная причина произошедшего будет определена после после ликвидации подтопления и обследования ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что серверный тоннель затопило на Курской улице. Автомобили туда не пускают, на месте работает бригада Мосводоканала.

Накануне МЧС предупредило горожан и жителей Московской области о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре. До конца суток 28 июня в Москве местами ожидаются сильный дождь, усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду.

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