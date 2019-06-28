Здесь интересно

Ежегодный многонациональный праздника "Абрикос-2019" пройдет 6 июля 2019 года в Екатерининском парке (Большая Екатерининская ул., 27). Организацией праздника занимается Союз армян России.

За годы проведения праздник успел полюбиться жителям и гостям столицы и стал одним из самых ожидаемых этнокультурных событий московского лета. «Абрикос 2019» проводится при поддержке Правительства Москвы, Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Федерального агентства по делам национальностей.

В этот день с 10:00 и до самого вечера на обеих сценах парка музыкальные коллективы из Москвы и других субъектов Российской Федерации – а это более 500 артистов – расскажут о культуре, искусстве, традициях и современной жизни своих народов.

Второй год подряд на летней эстраде парка с 12:00 до 20:00 будет проходить грандиозный фестиваль джаза «Абрикосовый Джем». Традиционно одним из самых популярных спортивных развлечений на празднике являются турниры по нардам и шахматам. В этом году к ним добавится специальная футбольная площадка, где пройдут соревнования по мини-футболу среди национально-культурных объединений.

Посетителей парка ждет множество активностей: выставка-ярмарка «Восточный базар», интерактивные игры, спортивные единоборства и, конечно же, угощение спелыми армянскими абрикосами, специально к празднику привезенными из Армении.

Большая и интересная программа предусмотрена для самых маленьких посетителей праздника. Для них, в частности, пройдут кукольные спектакли, подготовленные Московским армянским театром.

В официальной церемонии открытия праздничного мероприятия традиционно принимают участие представители Правительства Москвы, Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, посольств иностранных государств, руководители общественных организаций, национально-культурных автономий, председатели отделений Союза армян России из более чем 50 регионов России и др.

«Праздник «Абрикос» – большое и радостное событие в этнокультурном календаре столицы. Каждый год гостей праздника ждет насыщенная программа. Они могут познакомиться с традициями армянского и других народов, ощутить дух добрососедства нашей многонациональной Москвы. Приходите на праздник с друзьями и близкими и проведите время с пользой и удовольствием!», – говорит руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Торжественная церемония открытия праздника состоится в 15:00.

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