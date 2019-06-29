Московская жизнь
"Зеленый еще'- это о голубях
Когда дозреет эта аномальная разновидность пернатых никто не знает, даже ветеринары..
Окрас голубей привлек внимание многих очевидцев необычным зеленым цветом. Столичные ветеринары считают оттенок оперения неестественным. Большинство москвичей относятся к голубям с любовью и поэтому предпочитают их не трогать.
Кто-то улыбается, кто-то хмурится. Но доброжелательно. Среди
птиц, обитающих на территории Москвы и Московской области, видов с зеленым
оперением нет. В зависимости от того, живет птица в городе или за городом, цвет
оперения не меняется.
Служащие комитета ветеринарии, комментируя появившееся в соцсетях видео с зеленым голубем отметили, что у многих птиц бывают возрастные линьки – они меняют окраску в течение жизни. У северных видов бывают сезонные линьки –пестрый летний окрас меняется на зимний белый.
В то же время уточняется, что ни один московский вид не меняет окрас на зеленый.
Ранее в соцсетях появились фотографии голубей зеленого цвета. Сообщалось, что птиц необычного окраса заметили на северо-востоке Москвы..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.