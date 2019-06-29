Окрас голубей привлек внимание многих очевидцев необычным зеленым цветом. Столичные ветеринары считают оттенок оперения неестественным. Большинство москвичей относятся к голубям с любовью и поэтому предпочитают их не трогать.

Кто-то улыбается, кто-то хмурится. Но доброжелательно. Среди птиц, обитающих на территории Москвы и Московской области, видов с зеленым оперением нет. В зависимости от того, живет птица в городе или за городом, цвет оперения не меняется.

Служащие комитета ветеринарии, комментируя появившееся в соцсетях видео с зеленым голубем отметили, что у многих птиц бывают возрастные линьки – они меняют окраску в течение жизни. У северных видов бывают сезонные линьки –пестрый летний окрас меняется на зимний белый.

В то же время уточняется, что ни один московский вид не меняет окрас на зеленый.

Ранее в соцсетях появились фотографии голубей зеленого цвета. Сообщалось, что птиц необычного окраса заметили на северо-востоке Москвы.

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