Образование/Карьера

Завершено совещание руководящих органов исполнительной власти субъектов РФ. Сергей Кравцов, возглавляющий федеральную службу по надзору в сфере образования и науки подвел итоги ЕГЭ, ОГЭ И ВПР за 2019 год.



Осуществляя государственное управление по вопросам образования, это ведомство характеризует результаты ЕГ 2019 года как сопоставимые с предыдущими годами. Заметны стабильность, прозрачность и объективность экзамена. Проведенный предварительный анализ результатов ЕГЭ не демонстрирует никаких аномалий в организации экзменационных мероприятий.



Cущественных изменений как в процедуре проведения, так и содержательно в следующем году в ЕГЭ не будет. В текущем году пройдет апробация проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в масштабах всей страны и по ее результатам будет принято решение о внедрении данной технологии в процедуры ЕГЭ в штатном режиме.

ОГЭ в 2019 году также прошел в штатном режиме. «В отличие от ЕГЭ, проведение ОГЭ вызывает у нас определенную тревогу в части его объективности. Это подтверждается полученными Рособрнадзором жалобами на горячую линию, а также фактами, подтверждающими оказание участникам экзамена помощи как безвозмездной, так и возмездной, что дискредитирует объективность проводимых экзаменов и беспристрастность педагогических работников.

В ВПР в 2019 году приняли участие более 5,5 миллионов школьников из 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х и 11-х классов. Сергей Кравцов рассказал, что важной новацией в процедуре проведения ВПР в 2020 году станет формирование контрольных измерительных материалов для обучающихся 4-7, 11 классов посредством генерации вариантов из создаваемого в настоящее время Рособрнадзором банка ВПР. В следующем году также планируется добавить ВПР в 8 классе, они будут проводиться школами в режиме апробации.

Итоги всей экзаменационной кампании 2019 года Рособрнадзор подведет в сентябре-октябре 2019 года на своем Всероссийском совещании.



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