Автомагистраль

С 1 июля в районе Бибирево заработает новая плоскостная парковка со шлагбаумом, которая будет располагаться по адресу Алтуфьевское шоссе, вл. 70-50. Общее количество машиномест – 240, из них 27 предназначены для инвалидов.

На парковке установлены следующие тарифы: с 08:00 до 20:00 – 50 рублей в час, с 20:00 до 08:00 – 50 рублей в час за первые два часа, после этого бесплатно. Также на парковке предусмотрены 50 абонементных мест стоимостью 2 000 рублей в месяц. Абонемент на июль можно приобрести уже сейчас, абонементы на август поступят в продажу в июле.

АМПП cообщает о популярности московских плоскостных парковковок из-за расположения их в местах сосредоточения автомобилистов.

Парковка на Алтуфьевском шоссе будет расположена возле торгового центра. Более того, возможность покупки абонемента поможет местным жителям решить вопрос с парковкой возле дома.

Также возможность покупки абонементов появилась еще на трех парковках. 75 абонементов стоимостью 3 000 рублей в месяц можно приобрести на парковку по адресу ул. Ивантеевская, д. 24-32 (участок 1). На парковке по адресу пр. Академика Сахарова, д. 9-11, можно купить 10 абонементов стоимостью 2 500 рублей в месяц, а на парковке на Хамовническом Вале, д. 24-28 количество абонементов, поступивших в продажу, увеличилось до 100, их стоимость - 3 500 рублей в месяц.

Пользователи парковок могут привязать абонемент к карте «Тройка» и с 1 числа следующего месяца прикладывать её к стойке вместо парковочного ключа.

Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru и в мобильном приложении «Парковки Москвы».

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.​

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