Будем здоровы

Экскурсии по родильным домам и лекции о родах и грудном вскармливании, а также мастер-классы и другие акции, приуроченные к Дню семьи, любви и верности, пройдут в Москве с 28 июня по 13 июля 2019 года.



Врачи Москвы приглашают на встречи по вопросам здоровья и планирования семьи. С 28 июня по 13 июля департамент здравоохранения Москвы проведет бесплатные акции, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности. В 29 женских консультациях и гинекологических кабинетах состоятся дни открытых дверей. Для будущих мам проведут обзорные экскурсии по родильным домам, где расскажут о подготовке к родам и грудном вскармливании.



Также во всех административных округах Москвы для женщин пройдут лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы, школы материнства и другие мероприятия.



«Помимо этого, с 8 по 12 июля в пяти столичных больницах и поликлиниках можно будет пройти бесплатное анонимное тестирование в кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции и получить консультации специалистов. С полным списком медицинских организаций, принимающих участие в акции, можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения Москвы», - заключили в пресс-службе.

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