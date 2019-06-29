Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве многофункционального жилого комплекса на западе Москвы. Объект возводится по адресу: Багратионовский проезд, вл. 5 (ЗАО, Филёвский Парк).

Утвержденным проектом предусмотрено строительство жилого комплекса (31-42 этажей) общей площадью свыше 127 тыс. кв.метров на 1127 квартир и подземным паркингом на 1010 машино-мест. Строительство планируется завершить во втором квартале 2020 года.

К проверке привлекались специалисты ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» (ГБУ «ЦЭИИС»), которые обследов али выполненные конструкции на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации.

В ходе проверки выявлены незначительные нарушения при устройстве монолитных железобетонных конструкций. Олег Антосенко отметил особое внимание, которое было проявлено к качеству работ на жилых объектах.

Глава Мосгосстройнадзора уточнил, что по поручению правительства Мсквы установлен контроль за качеством выполнения строительных договоров на жилых объектах. По итогам проверки генподрядной организации выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций. Комитетом установлен контроль за полным устранением нарушений.

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