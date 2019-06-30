Политика
В прессе муссируются мнения о прошедшей встрече Путина с Мэй
Песков объявил о положительной оценке результатов встречи президента РФ с премьер-министром Великобритании..
Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Осаке - положительный факт в условиях долгого перерыва в контактах на высшем уровне, российской стороне импонировал дружелюбный и конструктивный настрой британского премьера.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Осаке является положительным фактом в условиях долгого перерыва в контактах на высшем уровне.
"Мэй весьма откровенно ставила вопрос о Скрипалях, когда они беседовали один на один с Путиным. Путин дал необходимые пояснения", – заявил Песков, не уточнив, какие именно пояснения были даны.
По его словам, "нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая четко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами".
Ранее Песков объяснил слова Путина о кризисе либерализма, уточнив, что главе государства по-прежнему близки идеи либерализма, однако он выступает против их принудительного навязывания.
Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и противоречит интересам подавляющего большинства населения..
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