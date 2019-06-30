Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Осаке - положительный факт в условиях долгого перерыва в контактах на высшем уровне, российской стороне импонировал дружелюбный и конструктивный настрой британского премьера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Осаке является положительным фактом в условиях долгого перерыва в контактах на высшем уровне.

"Мэй весьма откровенно ставила вопрос о Скрипалях, когда они беседовали один на один с Путиным. Путин дал необходимые пояснения", – заявил Песков, не уточнив, какие именно пояснения были даны.

По его словам, "нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая четко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами".

Ранее Песков объяснил слова Путина о кризисе либерализма, уточнив, что главе государства по-прежнему близки идеи либерализма, однако он выступает против их принудительного навязывания.

Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и противоречит интересам подавляющего большинства населения.

.