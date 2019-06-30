Со дня открытия новых станций Некрасовской линии ими воспользовались более миллиона пассажиров. Больше всего пассажиров начали свой путь на метро от станции «Некрасовка» – более 590 тысяч. На втором по популярности месте станция «Лухмановская»: ей воспользовались более 192 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как прогнозировалось, жители районов, прилегающих к станциям новой Некрасовской линии, пересаживаются с «Косино» на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Поэтому на другие востребованные станции – «Выхино», «Рязанский проспект», «Кузьминки», «Текстильщики» и «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии – приходят более заполненные поезда.

Однако большинство пассажиров новой ветки и раньше пользовались фиолетовой линией, просто добирались до станций на наземном городском транспорте. Новых пассажиров на Таганско-Краснопресненской линии – около 10 тысяч при общем пассажиропотоке линии в 1,2 млн пассажиров в день.

Кроме того, с открытием Некрасовской линии станция «Выхино» уже разгрузилась на вход почти на 24% – с 119 тыс. до 90,7 тыс. пассажиров, на «Лермонтовский проспект» заходит на 2795 пассажиров меньше. Полный запуск Некрасовской линии метро и появление пересадок на Большую кольцевую линию и МЦК даст возможность существенно разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию – в вагонах станет свободнее на четверть.

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