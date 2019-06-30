Московская жизнь
Число пассажиров Некрасовской ветви метрополитена растет
Более миллиона жителей пользуются услугами недавно открытыми станциями Некрасовской линии метро..
Со дня открытия новых станций Некрасовской линии ими воспользовались более миллиона пассажиров. Больше всего пассажиров начали свой путь на метро от станции «Некрасовка» – более 590 тысяч. На втором по популярности месте станция «Лухмановская»: ей воспользовались более 192 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.
Как прогнозировалось, жители районов, прилегающих к станциям новой Некрасовской линии, пересаживаются с «Косино» на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Поэтому на другие востребованные станции – «Выхино», «Рязанский проспект», «Кузьминки», «Текстильщики» и «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии – приходят более заполненные поезда.
Однако большинство пассажиров новой ветки и раньше пользовались фиолетовой линией, просто добирались до станций на наземном городском транспорте. Новых пассажиров на Таганско-Краснопресненской линии – около 10 тысяч при общем пассажиропотоке линии в 1,2 млн пассажиров в день.
Кроме того, с открытием Некрасовской линии станция «Выхино» уже разгрузилась на вход почти на 24% – с 119 тыс. до 90,7 тыс. пассажиров, на «Лермонтовский проспект» заходит на 2795 пассажиров меньше. Полный запуск Некрасовской линии метро и появление пересадок на Большую кольцевую линию и МЦК даст возможность существенно разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию – в вагонах станет свободнее на четверть..
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