В Некрасовке по просьбам жителей построят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, бассейном, экстрим-парком и воркаут-площадкой.



ФОК планируют построить поблизости от станции метро «Некрасовка» и остановок общественного транспорта. Проект разработало архитектурно-проектное бюро Alev Group.

«Трехэтажное здание площадью порядка 20 тысяч кв.м по форме напоминает бумажный самолетик. У ФОКа будет панорамное остекление и навесной фасад из перфорированных алюминиевых кассет, которые, помимо декоративной функции, также выполняют роль экранов против солнца. В вечернее время на фасадах будет зажигаться архитектурная подсветка. В соответствии с политикой мэра Сергея Собянина, все современные спортивные объекты предоставляют возможности для занятий различным возрастным группам населения», — рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Для любителей экстремальных видов спорта на первом этаже организуют скалодром и роллердром с препятствиями разной степени сложности. Отдельные залы отведут под занятия хореографией и спортивной борьбой. На третьем этаже разместится центр физической культуры и спорта Юго-Восточного административного округа, и даже откроется шахматный клуб.

На территории спорткомплекса высадят деревья, организуют автомобильную и велопарковки, сделают площадки для воркаута и сдачи норм ГТО.

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