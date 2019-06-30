Здесь интересно

В Малом театре со 2 по 5 июля пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра Комедии имени Акимова. В честь своего 90-летия театр приезжает на гастроли в столицу.

В Москве сыграют четыре спектакля. В афише – одна из последних премьер театра, спектакль "Дракон" по пьесе Евгения Шварца, "Хитрая вдова" Карло Гольдони, "Визит дамы" про соблазны быстрого обогащения в обнищавшем городишке Гюллене, а также классические "Бешеные деньги" Александра Островского.

Спектакль "Хитрая вдова" – первая постановка пьесы в России. Зрители попадут в атмосферу венецианского карнавала с роскошными костюмами.

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