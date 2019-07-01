Происшествия

Администрация парковочного пространства в Москве проинформировала граждан о наказании для нападавшего на инспектора 300 часами исправительных работ. Служащие суда приговорили водителя, учитывая его нападение на пешего инспектора "Московского паркинга".

Cлучилась эта история 26 декабря 2018 года. Водитель, закрывший госномер своего автомобиля, напал на сотрудников АМПП во время исполнения ими своих служебных обязанностей.

В результате сотрудники получили телесные повреждения, а нападавший скрылся. Позже личность нападавшего установили, и он был задержан.

В апреле сотруднику АМПП пришлось применить газовый баллончик, чтобы защититься от напавшего на него нарушителя правил парковки. Инспектор фотографировал машину, которая была припаркована с закрытыми номерами.

.