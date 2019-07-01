Происшествия

Автовладельцы Mercedes и BMW имеют привычку скрывать номера во время парковки. Статистические данные по последним трем месяцам за неправильную парковку показали эвакуацию более девяти тысяч автомобилей класса люкс.

Итого было эвакуировано:



404 Porsche,

18 Bentley,

11 Maserati,

8 Rolls-Royce,

3 Lamborghini

1 Ferrari

Представители АМПП считают наиболее распространенным случаем ошибочный номер автомобиля при расчете оплаты парковки в Москве. Автомобилисты ошибаются путают коды регионов, расположение букв и цифр. Автомобилисты могут занять места для грузовиков и автобусов, а также оплатить парковку не в той зоне или после того, как истекут предназначенные для этого пять минут.

Автомобилистам рекомендуют проверять введенную при оплате информацию, а также следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на парковках.

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