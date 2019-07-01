версия для печати

Происшествия

Эвакуаторы выбирают Porsche

Фото: www.flickr.com

Эвакуаторы выбирают Porsche

M24.ru 01 июля 2019г., 13:50

Эвакуации за неправильную парковку в Москве особенно подвержены автомобили Porsche и Bentley.

.

Автовладельцы Mercedes и BMW имеют привычку скрывать номера во время парковки. Статистические данные по последним трем месяцам за неправильную парковку показали эвакуацию более девяти тысяч автомобилей класса люкс.

Итого было эвакуировано:

404 Porsche,
18 Bentley,
11 Maserati,
8 Rolls-Royce,
3 Lamborghini
1 Ferrari

Представители АМПП считают наиболее распространенным случаем ошибочный номер автомобиля при расчете оплаты парковки в Москве. Автомобилисты ошибаются путают коды регионов, расположение букв и цифр. Автомобилисты могут занять места для грузовиков и автобусов, а также оплатить парковку не в той зоне или после того, как истекут предназначенные для этого пять минут.

Автомобилистам рекомендуют проверять введенную при оплате информацию, а также следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на парковках.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Происшествия»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   