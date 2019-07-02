Новости Москва Инфо

Функционирование работы автоматов по продаже билетов в метро восстановлено. Ранее метрополитен проинформировал пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов. Сообщалось, что систему восстанавливают.

Пассажирам предложили обращаться в кассы или пополнять проездные билеты онлайн. Метрополитен принес извинения за временные неудобства.

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