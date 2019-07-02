Политика
ГД рассмотрит вопрос о повышении штрафов за проституцию
Ужесточить санкции против представительниц древнейшей профессии предлагают парламентарии..
Глава комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева сказала, что намерена бороться за увеличение штрафов за проституцию. Позиция председателя комитета Госдумы, занимающегося проблемами женщин и детей носит довольно активный характер.
"Надо наказывать их, наказывать! Что еще надо сказать? Я бы больше дала штраф. Чтоб они работать пошли, а не занимались этим", – заявила Плетнева, комментируя инициативу общественников исключить занятие проституцией из КоАП.
"Вы бы хотели иметь такую дочь или сына? Я бы не хотела", – добавила парламентарий. Сейчас занятие проституцией наказывается штрафом от 1,5 до 2 тысяч рублей.
Российские общественное движение "Форум секс-работников" предложило правительству РФ исключить из КоАП упомянутую статью. Они считают, что эта статья используется для незаконного обогащения и коррупции.
Также, по мнению общественников, статья способствует тому, что полицейские остаются безнаказанными, когда применяют насилие к секс-работникам. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал открытие первого Музея истории проституции с почасовой оплатой на Арбате..
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