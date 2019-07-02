Глава комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева сказала, что намерена бороться за увеличение штрафов за проституцию. Позиция председателя комитета Госдумы, занимающегося проблемами женщин и детей носит довольно активный характер.

"Надо наказывать их, наказывать! Что еще надо сказать? Я бы больше дала штраф. Чтоб они работать пошли, а не занимались этим", – заявила Плетнева, комментируя инициативу общественников исключить занятие проституцией из КоАП.

"Вы бы хотели иметь такую дочь или сына? Я бы не хотела", – добавила парламентарий. Сейчас занятие проституцией наказывается штрафом от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Российские общественное движение "Форум секс-работников" предложило правительству РФ исключить из КоАП упомянутую статью. Они считают, что эта статья используется для незаконного обогащения и коррупции.

Также, по мнению общественников, статья способствует тому, что полицейские остаются безнаказанными, когда применяют насилие к секс-работникам. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал открытие первого Музея истории проституции с почасовой оплатой на Арбате.

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