версия для печати
Московская сцена
Премьера! Летний фестиваль в усадьбе "Архангельское"!
В интерьерах Дворца Усадьбы Архангельского!.
Московское Музыкальное Содружество вновь проводит летний сезон!
«Сказки, мифы и легенды с камерным ансамблем» - с июля по сентябрь!
Изысканная программа и погружение в миры непознанного с потрясающими музыкантами!
Цена билета – 1500 рублей. К ЮБИЛЕЮ МУЗЕЯ ДАРИМ CКИДКУ 20% ПО ПРОМО-КОДУ SKAZKI20
Заказ билетов здесь: >>>
Колорит старинной усадьбы с ее неповторимой обстановкой и трепетная выразительность музыки любимых классических произведений – проверенные средства для достижения гармонии и поддержания прекрасного настроения.
.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.