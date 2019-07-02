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Московская сцена

Премьера! Летний фестиваль в усадьбе 'Архангельское'!

Премьера! Летний фестиваль в усадьбе "Архангельское"!

02 июля 2019г., 15:59

В интерьерах Дворца Усадьбы Архангельского!

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Московское Музыкальное Содружество вновь проводит летний сезон!

«Сказки, мифы и легенды с камерным ансамблем» - с июля по сентябрь!

Изысканная программа и погружение в миры непознанного с потрясающими музыкантами!

Цена билета – 1500 рублей. К ЮБИЛЕЮ МУЗЕЯ ДАРИМ CКИДКУ 20% ПО ПРОМО-КОДУ SKAZKI20

Заказ билетов здесь: >>> 

Колорит старинной усадьбы с ее неповторимой обстановкой и трепетная выразительность музыки любимых классических произведений – проверенные средства для достижения гармонии и поддержания прекрасного настроения.

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