Московская сцена

Московское Музыкальное Содружество вновь проводит летний сезон!

«Сказки, мифы и легенды с камерным ансамблем» - с июля по сентябрь!

Изысканная программа и погружение в миры непознанного с потрясающими музыкантами!

Цена билета – 1500 рублей. К ЮБИЛЕЮ МУЗЕЯ ДАРИМ CКИДКУ 20% ПО ПРОМО-КОДУ SKAZKI20

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Колорит старинной усадьбы с ее неповторимой обстановкой и трепетная выразительность музыки любимых классических произведений – проверенные средства для достижения гармонии и поддержания прекрасного настроения.

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