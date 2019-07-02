Будем здоровы

Колледж Альберта Эйнштейна в результате исследований обнаружил зависимость заболеваемости инфарктом от телосложения. Восемнадцать лет научных наблюдений за 2,6 тысячами женщин нормального веса и их здоровьем показали, что комплекция "яблоко" способствует возникновению инсульта и инфаркта.

Лучший друг девушки - это спорт, поскольку именно он помогает избежать комплекции "яблоко". Мнения врачей сходятся в одном, жир разным способом распределяется вокруг важных внутренних органов, которые под его воздействием выделяют в кровь вредные химические вещества.

При этом эксперты напоминают, что у женщин с фигурой в форме "яблоко" жир откладывается в основном в области талии, а у девушек с типом фигуры "груша" жировые отложения наблюдаются в большей степени в области бедер.

Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни. При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия.

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