Московская сцена

Какие из них смело можно посещать всей семьей?

Автомузей «Моторы Октября»

В июле в Москве состоится официальное открытие самого большого Автомузея страны «Моторы Октября». На территории бывшего завода «Кристалл» площадью более 3000 квадратных метров будет представлена экспозиция из 70 ретромашин. Самые старые автомобили из коллекции Автомузея – американский Studebaker EMF-30 и его немецкий ровесник Benz 8/20 Sport (1912). Самая редкая машина – Isotta Fraschini Tipo 8 Torpedo Phaeton, которая в 20-е годы XX века была символом богатства. Современные достижения автомобилестроения демонстрируют самые разные марки машин, вплоть до роскошных Rolls Royce, Bentley и других. Помимо автовыставки на территории музея будет представлено множество интерактивных экспонатов и инсталляций для взрослых и детей. Юные гости и их родители смогут изучить устройство автомобиля, увидев его в разрезе, сравнить громкость сигнала, посидеть в салоне ретромашины и сделать фото на современном гоночном мотоцикле. Также маленькие гости смогут попробовать свои силы в вождении на симуляторах автогонок, поиграть в машинки и выбрать себе сувенир в одном из специализированных магазинов на территории музея.

Где: территория бывшего завода «Кристалл», Ул. Самокатная, дом 4, строение 34.

Когда: ежедневно с июля

Подробнее по ссылке: http://automuseum.ru/findus



Музей человека «Живые системы»

В середине лета Музей человека запускает летний спецпроект "Живые каникулы", который продлится до конца августа. В рамках спецпроекта музей представит целую серию новых экспонатов. Желающим провести настоящую хирургическую операцию, самостоятельно растворить тромб, протестировать координацию, почистить зубы огромной щеткой, ненадолго стать ленивцем, и наконец узнать, сколько времени потребуется для того, чтобы терпение все-таки лопнуло и много другое.

Музей представит самые популярные мероприятия лучших тематических сезонов, в том числе научные шоу, интерактивные игры, познавательные активности, тематические экскурсии и увлекательный квест "Секреты живой системы".

Где: Музей человека «Живые системы»

Когда: июль-август

Подробнее по ссылке: https://bioexperimentanium.ru/



Фестиваль искусств «Вдохновение»

В июле в Москве состоится главное культурное событие страны - V международный фестиваль искусств «Вдохновение». 5 июля на ВДНХ стартует марафон необычных представлений европейских театров и премьерных спектаклей из бывших республик.

В программе более 20 постановок, среди которых вдохновляющее шоу ветеранов уличного театра из Франции Transe Express, спектакль-инсталляция бельгийской компании FC Bergman «Земля Нод», премьера постановки Leonardo итальянского «театра чуда» NoGravity и другое.

Многие постановки рассчитаны для семейного просмотра. «Степной цирк «Байконур»» независимого театра ARTиШОК из Казахстана и санкт-петербургского инженерного театра AXE окунет зрителей всех возрастов в атмосферу мифов и необычных героев, покоряющих космические глубины. Зрелищный спектакль Mù французского уличного театра Transe Express станет одним из самых ярких впечатлений для публики: опасные трюки акробатов на высоте 15 метров, движущиеся большие конструкции, подсвеченные особым образом, живая музыка, актеры в уникальных костюмах и другие фокусы. А премьерный спектакль Leonardo заставит поверить и детей, и взрослых в отсутствие гравитации. Благодаря ожившей машинерии эпохи Возрождения, героям из картин великого итальянского гения Леонардо Да Винчи, фантастической сценографии и мелодиям Ренессанса в исполнении музыкантов и оперных певцов зрители перенесутся в волшебную вселенную Леонардо.

Когда: 5 июля - 21 июля 2019

Где: ВДНХ

Подробнее по ссылке: http://vdohnovenie.vdnh.ru



MoscowUrban FEST

В этом году программа фестиваля MoscowUrban FEST включает в себя более 100 открытых культурных и образовательных мероприятий. Каждое из них поможет взглянуть на город с разных удивительных сторон. Специально для детей организаторы создали отдельную программу. Сотрудники архитектурной студии «Масштабиум» научат юных гостей строить и конструировать мегаполисы: дети соберут большой город с подвесными и двигающимися частями. Работники музея «Живые системы» научат каждого желающего видеть окружающий мир глазами животных, понять, как устроены оптические иллюзии, расскажут, как связаны между собой вкус и запах, а также создадут с детьми целую колонию плесневых грибов.

Программа для всей семьи весьма разнообразна: лекции, интеллектуальные дебаты и образовательные вечеринки PechaKucha, курбанистические кинопоказы Beat Films, занятия йогой на Парящем мосту, тренировки FITMOST, воркшопы и другое. Впервые на MoscowUrban FEST будет показана серия спектаклей «Театра москвичей», в которых играют простые горожане. Также будут организованы прогулки по городу вместе с бывшим бездомным и мастер-классы в полной темноте с незрячим гидом, который на практике объяснит, как видят и чувствуют этот мир слабовидящие или незрячие люди.

Где: «Зарядье»

Когда: с 4 по 7 июля

Вход на события MoscowUrban FEST - свободный.

На отдельные мероприятия - по предварительной регистрации.

Подробнее по ссылке: https://fest.mosurbanforum.ru/



Фестиваль Moscow Flower Show

С 10 июля по 21 июля в парке искусств «Музеон» пройдет VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019, темой которого стал театр. Гости «Музеона» смогут увидеть множество выставочных садов от лучших ландшафтных мастеров со всего мира.

Организаторы позаботились и о детской программе. В рамках Moscow Flower Show пройдет общенациональный конкурс ландшафтного дизайна и садоводства среди школьников «Планета цветов». Юные участники представят индивидуальные и групповые работы, созданные по их собственным эскизам на тему «Мир, который я люблю». Также для детей на фестивале будет проходить множество развлекательных и обучающих занятий: мастер-класс по созданию цветов из глины, вторичного сырья и бумаги, интерактивное занятие по мотивам сказок «Пусть исполняются мечты», зрелищный конкурс топиарного искусства, где авторы будут придавать кустам причудливые формы, творческий контест «Краски, танцующие на воде», увлекательный квест «Ландшафтные волшебники», конкурс «Поливайка» и многое другое, а 10 и 13 июля на площадке фестиваля с детьми встретятся герои анимационного сериала “Дракоша Тоша”, 10 июля о сериале расскажет автор книг о добром Дракоше и его друзьях - писатель Олег Рой.

Когда: с 10 по 21 июля

Где: парк «Музеон»

Подробнее по ссылке: http://flowershowmoscow.ru/visitors/archiv/2019



CONCEPT SUMMER FEST

Фестиваль Концептуальной Моды и Дизайна

Фестиваль Концептуальной Моды и Дизайна - самое трендовое событие этого лета - состоится на территории Гастрономического квартала «ДЕПО Лесная» 6 июля.

Посетители увидят альтернативную моду со всего мира: 100 дизайнеров из России, Испании, Германии, Украины, США, Канады, Франции, Индонезии, Австралии и других стран представят свои коллекции. Гостей ждут модные перформансы, лекции, выступления музыкантов и диджеев, beauty и style-зоны, корнеры с органической косметикой и многое другое. Организаторы позаботились и об удобстве посетителей с детьми и создали специальную семейную площадку. В этой зоне маленькие гости с помощью различных упражнений и игр будут развивать координацию движений, равновесие, ориентирование в пространстве, ловкость, гибкость, ритмичность и силу воли, самостоятельность, интуицию, а также скорость реакции и прочее.

Занятия ведет квалифицированный инструктор Федерации Йоги России Черноус Анастасия. Кроме того, на кулинарном мастер-классе дети приготовят полезные конфеты, которые будут дегустировать и взрослые, а на творческом воркшопе юных модников научат создавать вещи своими руками - каждый ребенок заберет с собой футболку с собственным авторским принтом.

Где: Гастрономический квартал «ДЕПО Лесная», фудмолл «Депо.Москва» (ул.Лесная, 20А)

Когда: 6 июля, с 11:00 до 02:00

Подробнее по ссылке: conceptm.ru

Фестиваль Kids Creative на ВДНХ

С 13 по 14 июля на ВДНХ в образовательном комплексе «Техногард» состоится летний фестиваль для школьников от 7 до 14 лет Kids Creative. Юные гости смогут окунуться в мир виртуальной реальности, создать собственный видеоролик, поучаствовать в научном химическом шоу, собрать радиоприемник, приготовить вкусности, смастерить из картона разные конструкции и сфотографироваться с настоящим трансформером.

Все мероприятия будут проходить на пяти интерактивных площадках павильона «Техноград» на ВДНХ: «Пром», «Урбан», «Арт», «Цифра» и «Сервис». Специально для гостей организаторы разработали три увлекательных квеста с разными сценариями и подарками.

Где: ВДНХ, образовательный комплекс «Техноград»

Когда: 13 и 14 июля

Подробнее по ссылке: http://kids.technograd.moscow/



Фестиваль “Русское поле” в Коломенском

20 июля в музее-заповеднике «Коломенское» стартует главный фольклорный праздник этого лета — фестиваль «Русское поле». В нем примут участие более 3000 мастеров из 60 регионов России. Фестиваль соберет на одной площадке ремесленников, кулинаров, артистов и художников. В программе «Русского поля» спектакли по мотивам народных сказок, концерты музыкантов, играющих на старинных инструментах, гастрономическое шоу с дегустацией национальных блюд народов России, мастер-классы по выпеканию хлеба.

На «Поляне сказок» можно будет встретиться со знакомыми с детства любимыми героями – приедет Глинышек из Яранска, гости узнают секреты Елены Прекрасной из города Шадринск, услышат всем знакомое: «Очень приятно, царь!» от Царя Гороха из Гороховца, увидят уральскую шкатулку, гигантского Колобка и героев знаменитых русских былин – богатырей. На «Музыкальном подворье» весь день будут звучать свирели, саамские бубны, сопилки, буксаны, рожки, кирилловская гармонь, гусли и балалайки. Кроме того, в этом году профессиональные стрит-арт-художники создадут самое большое этнограффити России.

Где: музей-заповедник «Коломенское»

Когда: 20 июля

Подробнее по ссылке http://polerusskoe.ru

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