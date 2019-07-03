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Готовим вкусно

Как правильно выбрать огуречные плоды для соленья

Фото: depositphotos/ksvetlaya

Как правильно выбрать огуречные плоды для соленья

M24.ru 03 июля 2019г., 13:04

Начальница управления по качеству сельскохозяйственной продукции рекомендует тщательно выбирать плоды огурцов до начала приготовления соленья.

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В управлении по качеству сельскохозяйственной продукции московским жителям рекомендовано использовать для приготовления солений плоды огурцов  с черными шипами. Начальник управления Валентина Семенова сообщила, что в такие растения соль впитывается глубже.

По мнению экспертов в данном вопросе существенное влияние на результат оказывает качество огурцов.

Категорически запрещено использовать грязные или поврежденные овощи.

Наиболее подходящими являются огурцы с недоразвитыми семенами, из-за этого свойства соленья получаются вкусными и хрустящими. Валентина Семенова советует предпочесть мелкоплодные сорта темно-зеленой окраски с бугорчатой поверхностью всем остальным.

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Москва-Инфо
   