Готовим вкусно

В управлении по качеству сельскохозяйственной продукции московским жителям рекомендовано использовать для приготовления солений плоды огурцов с черными шипами. Начальник управления Валентина Семенова сообщила, что в такие растения соль впитывается глубже.



По мнению экспертов в данном вопросе существенное влияние на результат оказывает качество огурцов.



Категорически запрещено использовать грязные или поврежденные овощи.



Наиболее подходящими являются огурцы с недоразвитыми семенами, из-за этого свойства соленья получаются вкусными и хрустящими. Валентина Семенова советует предпочесть мелкоплодные сорта темно-зеленой окраски с бугорчатой поверхностью всем остальным.

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