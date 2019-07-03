Готовим вкусно

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Как правильно выбрать огуречные плоды для соленья
Начальница управления по качеству сельскохозяйственной продукции рекомендует тщательно выбирать плоды огурцов до начала приготовления соленья..
В управлении по качеству сельскохозяйственной продукции
московским жителям рекомендовано использовать для приготовления солений плоды
огурцов с черными шипами. Начальник управления Валентина Семенова
сообщила, что в такие растения соль впитывается глубже.
По мнению экспертов в данном вопросе существенное влияние на результат оказывает качество огурцов.
Категорически запрещено использовать грязные или поврежденные овощи.
Наиболее подходящими являются огурцы с недоразвитыми семенами, из-за этого свойства соленья получаются вкусными и хрустящими. Валентина Семенова советует предпочесть мелкоплодные сорта темно-зеленой окраски с бугорчатой поверхностью всем остальным.
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