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Московская сцена

Последние билеты со скидкой! Премьера!

Последние билеты со скидкой! Премьера!

03 июля 2019г., 13:40

Знаете ли вы, что 7 июля – макушка лета, День Ивана Купала, ознаменуется прекрасным музыкальным событием?

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В чарующей Усадьбе Люблино XIX века вы услышите великолепное трио. В программе Паганини, Брамс и Кодай.

Произведения камерной музыки прозвучат в зале, для которого они были написаны, и отзвуки романтики наполнят ваши сердца.

7 июля 2019 (воскресенье) 16:00          БРАМС – КОДАЙ - ПАГАНИНИ

25 августа 2019 (воскресенье) 16:00     ШУМАН – БРАМС – АРЕНСКИЙ - РАХМАНИНОВ

Цена билета – 1800 рублей. В честь премьеры ДАРИМ CКИДКУ 25% ПО ПРОМО-КОДУ «ТРИО»

Информация о концертах и билеты: >>> 

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