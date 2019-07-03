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Московская сцена
Последние билеты со скидкой! Премьера!
Знаете ли вы, что 7 июля – макушка лета, День Ивана Купала, ознаменуется прекрасным музыкальным событием?.
В чарующей Усадьбе Люблино XIX века вы услышите великолепное трио. В программе Паганини, Брамс и Кодай.
Произведения камерной музыки прозвучат в зале, для которого они были написаны, и отзвуки романтики наполнят ваши сердца.
7 июля 2019 (воскресенье) 16:00 БРАМС – КОДАЙ - ПАГАНИНИ
25 августа 2019 (воскресенье) 16:00 ШУМАН – БРАМС – АРЕНСКИЙ - РАХМАНИНОВ
Цена билета – 1800 рублей. В честь премьеры ДАРИМ CКИДКУ 25% ПО ПРОМО-КОДУ «ТРИО»
Информация о концертах и билеты:
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