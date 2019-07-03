Московская сцена

В чарующей Усадьбе Люблино XIX века вы услышите великолепное трио. В программе Паганини, Брамс и Кодай.

Произведения камерной музыки прозвучат в зале, для которого они были написаны, и отзвуки романтики наполнят ваши сердца.

7 июля 2019 (воскресенье) 16:00 БРАМС – КОДАЙ - ПАГАНИНИ

25 августа 2019 (воскресенье) 16:00 ШУМАН – БРАМС – АРЕНСКИЙ - РАХМАНИНОВ

Цена билета – 1800 рублей. В честь премьеры ДАРИМ CКИДКУ 25% ПО ПРОМО-КОДУ «ТРИО»

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