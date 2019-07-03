Началась реализация проекта правительства Москвы "Здоровая Москва", открыты веранды здоровья в парках столицы.



Недалеко от медицинских павильонов посетители имеют возможность ознакомиться с лекциями, посвященными здоровому образу жизни.

Обучение желающих активным видам спорта проводится в мастер-классах.



По мнению заместителя главы департамента здравоохранения "Здоровая Москва" превышает по своей значимости просто факт существования медицинских павильонов и веранд здоровья.



Цель проекта является выработать навыков для поддержания здоровья.



Умение следить за здоровьем до такой степени, чтобы это стало обычным состоянием для человека сложно, но именно это является задачей первостепенной важности.



Москва на сегодняшний день создает для этого все возможности.



Для достижения результата используются занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии и правильном питании.

Более 2,5 тысячи человек посетили веранды здоровья с момента старта проекта неделю назад. Теперь, чтобы провести время в парке активно, даже брать с собой ничего не нужно. Спортивный инвентарь можно получить на веранде бесплатно, при этом не нужно писать расписок или оставлять что-то в залог.

Сейчас веранды здоровья работают уже в девяти зонах отдыха. Среди них ландшафтный парк "Митино", парки "Садовники", "Печатники", Лианозовский парк, парк Олимпийской деревни, скверы имени Федора Полетаева,"Отрадное", парк "Надежда", а также территория зоны отдыха "Мещерское". До 10 июля их откроют еще в четырех районах.

Ранее сообщалось, что почти 35 тысяч человек обследовались в столичных парках после открытия павильонов "Здоровая Москва". Там можно пройти диспансеризацию и проконсультироваться со специалистами. Прием врачей длится с 8:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Общая диагностика занимает около одного часа.

Сейчас в парках есть 46 павильонов здоровья. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне. Сначала измеряют рост, вес и другие параметры пациента. Проводится электрокардиография, проверяется артериальное давление.

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