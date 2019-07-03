Одним из очень распространенных грибковых заболеваний тепличных растений, а также растений, выращиваемых в открытом грунте является вертициллезное увядание (вилт).



Обострение таких заболеваний способно уничтожить посадки за несколько дней.



Cуществует хроническое протекание заражения растений. Постепенное развитие приводит к пику болезни в конце августа

Первые признаки заметны в июле, а заражение происходит раньше.

Сначала нижние листочки покрываются хлоротичными пятнами. Это может напоминать недостаток азота и магния. Постепенно листва желтеет и засыхает.

Верхушки побегов в дневное время теряют упругость, а за ночь успевают восстановиться. Побеги покрываются темными полосками разной ширины, в дальнейшем они растрескиваются.

Со временем поражается вся сосудистая система, признаки ее повреждения четко видны на срезе. К концу лета растение полностью засыхает. При этом верхушка надземной части может не менять окраску.

Налет мицелия на побегах и листьях образуется редко. С отмиранием побегов и листьев начинают гнить корни. Плоды слабо развиваются, мельчают, хотя раньше срока меняют зеленую окраску.

Причины

Заражение происходит через почву, в которой обитает возбудитель болезни. Грибы проникают в корни через микротравмы, боковые ответвления корешков. В земле они могут сохраняться до 15 лет, долго себя не проявлять до благоприятного момента.

Вертициллезное увядание появляется в жаркое лето при температуре воздуха 21-27°C и высокой влажности, чаще всего при выращивании культур на щелочных почвах с недостатком питательных веществ. Способствует развитию болезни нагревание поверхности почвы и резкое охлаждение при поливах.

Грибы сохраняются в растительных остатках, в семенах, и начинают размножаться при проращивании. Овощная рассада может заболеть сразу после высадки на постоянное место.

Какие растения болеют вертициллезным увяданием?

Вилт распространен среди томатов, перца, баклажанов. Плодово-ягодные культуры – виноград, ежевика, малина, земляника также подвержены этой болезни. Из цветов повреждаются розы, клематисы, сирень, флоксы, хризантемы.

Средства борьбы

Химические и биологические препараты

Специальных средств от вертициллезного увядания нет. Фунгициды применяют для профилактики и на ранних стадиях болезни. Предпочтение отдают препаратам для обработки почвы, посадочного материала.

Фундазол

Препарат оказывает комплексное действие против грибков и вредителей. Защищает культуры в течение 1–3-х недель. Для опрыскивания растений и обработки почвы потребуется 10 г порошка на 10 л воды, для замачивания семян – 10 г на 1–2 л воды.

Топсин М

Фунгицид подавляет патоген в течение первых суток после обработки. Помимо воздействия на грибки, уничтожает вредителей. Норма расхода препарата для опрыскивания – 10-15 г порошка на 10 л воды. Его рекомендуется чередовать с другими средствами, чтобы избежать привыкания.

Максим

Контактный фунгицид-протравитель эффективно уничтожает грибок в почве. Для обработки 10 кв. м почвы 2 мл средства разводят в 2 л воды. Этим раствором проливают землю за 2–3 дня до высадки рассады.

Глиокладин

Биопрепарат обладает противогрибковыми свойствами, восстанавливает микрофлору почвы, очищает ее от токсичных накоплений. На дачном участке удобнее использовать препарат в таблетках. При посадке семян, рассады в каждую лунку вносят по 1 таблетке.

Народные методы

Для полива почвы готовят известковое молочко (200 г садовой извести на ведро воды). В профилактических целях грунт вокруг растений несколько раз за сезон опудривают золой.

Так как болезнь имеет свою специфику – развивается в почве, распространяется по сосудистой системе и в запущенных случаях не лечится, то в приоритете у садоводов должна быть профилактика болезни и правильный уход за растениями.



Источник публикации: https://sad6sotok.ru/

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