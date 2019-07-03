Автомагистраль

Генерал-лейтенант полиции Михаил Черников объявил об упорядочивании установки камер видеонаблюдения. Глава ГИБДД заметил, что этим станет заниматься специальная рабочая группа. По его мнению на сегодняшний день сложно установить объективность и необъективность установки наблюдения, речь при этом идет о передвижных комплексах.

Глава ГИБДД также рассказал о предложении впредь согласовывать с его ведомством не только установку камер, но и "соотношение установки камер к улично-дорожной сети, в первую очередь к скоростному режиму". Когда порядок будет четко определен, можно будет говорить об ответственности за нарушения при установке камер, подытожил Черников.

В конце июня на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения, Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры на автомобильных дорогах. По словам президента, камеры на дорогах устанавливаются для снижения аварийности и травматизма, поэтому их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф.

А депутаты Госдумы от ЛДПР настаивают на полном запрете частных комплексов видеофиксации нарушений ПДД. По их мнению, камеры должны находиться только в собственности РФ или регионов. Идею запрета частных камер фото- и видеофиксации положительно оценил партнер агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. Как пояснил автоэксперт, владельцы таких камер устанавливают их там, где "можно больше заработать".

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