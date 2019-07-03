Автомагистраль

Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 8 июля, в 5:30 утра.

В субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Станция «Киевская» Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Закрытие необходимо для реконструкции наземного участка Филевской линии, в том числе для завершения ремонта в пассажирской зоне. Сейчас шесть станций наземного участка Филевской линии из семи уже полностью открыты для пассажиров. В ходе технологического «окна» строители подготовят к открытию западный вестибюль станции «Филевский парк», после чего вестибюли и платформы всех станций одной из старейших в метрополитене линий будут доступны для пассажиров в полном объеме.

В ходе предстоящего технологического «окна» ремонт также продолжится на путевой инфраструктуре и в технических помещениях станций. Пока строители завершают реконструкцию зданий и электромонтажные работы, работники метрополитена заменят более 400 шпал, установят новые кронштейны контактного рельса, выполнят выправку пути в плане и профиле на 2,4 км пути, а также приведут в порядок зеленые насаждения и откосы.

В период закрытия наземного участка Филевской линии станции «Киевская» и «Кунцевская» свяжут компенсационные автобусы КМ1 – они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.

На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

В рамках выполнения работ по реконструкции Филевской линии будут проведены еще 6 технологических «окон» – 20 и 21 июля, 3 и 4, 17 и 18 августа, 31 августа и 1 сентября, а также 14 и 15, 28 и 29 сентября. Закрытия будут проводиться раз в две недели по выходным дням, когда пассажиропоток на линии в 1,5 раза меньше, чем в будни.

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