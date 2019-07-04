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Политика

Диалог возможен

Фото: AP/TASS/Alexander Zemlianichenko

Диалог возможен

M24.ru 04 июля 2019г., 06:30

Президент перечислил условия осуществления диалога Москвы и Киева.

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Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина переговоры между Россией и Украиной станут возможны после выполнения Зеленским его предвыборных обещаний. В ходе интервью Путин сообщил о том, что речь идет о "установлении прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе".

По мнению президента РФ украинские власти должны перестать называть жителей юго-востока страны сепаратистами и "уважать минские соглашения".

Президент России сакцентировал также внимание на том, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".

27 июня Зеленский впервые публично обратился к Путину. Украинский президент попросил вернуть задержанных после провокации в Керченском проливе моряков.

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