Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина переговоры между Россией и Украиной станут возможны после выполнения Зеленским его предвыборных обещаний. В ходе интервью Путин сообщил о том, что речь идет о "установлении прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе".

По мнению президента РФ украинские власти должны перестать называть жителей юго-востока страны сепаратистами и "уважать минские соглашения".

Президент России сакцентировал также внимание на том, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".

27 июня Зеленский впервые публично обратился к Путину. Украинский президент попросил вернуть задержанных после провокации в Керченском проливе моряков.

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