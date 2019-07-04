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Происшествия

Жертвы стихии обратились за врачебной помощью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жертвы стихии обратились за врачебной помощью

M24.ru 04 июля 2019г., 07:04

Медицинские услуги понадобилась четырем жителям Москвы из-за травм, которые они получили в результате непогоды.

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Представители департамента Здравоохранения сообщили о результатах разгула стихии в Москве.
После осложнения погодных условий за медицинскими услугами обратились четверо. Среди пациентов есть один ребенок.

Сильный ветер во время непогоды в столице привел к травмам четверых жителей Москвы. Медицинская помощь пострадавшим оказана и один из пострадавших уже выписан.

Самочувствие пациентов оценивается медиками как удовлетворительное, 

В частности, инцидент произошел на Краснопресненской набережной, мужчина пострадал в результате обрушения дорожного знака из-за сильного ветра

Трое получили травмы в результате падения деревьев.

Сохраняется потенциальная опасность стать жертвой ветреной погоды в Москве.

Гидрометцентр России предупредил жителей о неблагоприятной обстановке в столице и определил уровень погодной опасности в Москве как желтый.

Причиной этого стал прогноз погоды, тревогу синоптики бьют из-за дождя в столичном регионе до 22:00 4 июля.

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