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Происшествия
Жертвы стихии обратились за врачебной помощью
Медицинские услуги понадобилась четырем жителям Москвы из-за травм, которые они получили в результате непогоды..
Представители департамента Здравоохранения сообщили о
результатах разгула стихии в Москве.
После осложнения погодных условий за медицинскими услугами обратились четверо. Среди пациентов есть один ребенок.
Сильный ветер во время непогоды в столице привел к травмам четверых жителей Москвы. Медицинская помощь пострадавшим оказана и один из пострадавших уже выписан.
Самочувствие пациентов оценивается медиками как удовлетворительное,
В частности, инцидент произошел на Краснопресненской набережной, мужчина пострадал в результате обрушения дорожного знака из-за сильного ветра
Трое получили травмы в результате падения деревьев.
Сохраняется потенциальная опасность стать жертвой ветреной погоды в Москве.
Гидрометцентр России предупредил жителей о неблагоприятной обстановке в столице и определил уровень погодной опасности в Москве как желтый.
Причиной этого стал прогноз погоды, тревогу синоптики бьют из-за дождя в столичном регионе до 22:00 4 июля..
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