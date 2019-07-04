Происшествия

Менеджер столичного банка обвиняется в хищении денег пенсионеров и из-за этого в скором времени предстанет перед судом cогласно данным прокуратуры столицы.

Никулинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней москвички – сотрудницы банка.

Женщина обвиняеся в совершении двух преступлений по статье о "мошенничестве с использованием своего служебного положения".

Как считают следователи, занимая должность менеджера по обслуживанию физических лиц, женщина обманом – под видом оказания помощи – выведала у 88-летнего пенсионера пин-код его банковской карты. Затем обвиняемая перевела принадлежавшие клиенту 140 тысяч рублей на счет своей знакомой.

Через некоторое время сотрудница банка таким же способом похитила деньги со счета 81-летней пенсионерка, добавили в пресс-службе московской прокуратуры. Ущерб пенсионерам возмещен в полном объеме.

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