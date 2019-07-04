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Происшествия
Трое в лодке совершили свое путешествие по Волге
На Волге произошло ЧП в прогулочной лодке..
Несчастный случай произошел недалеко от села Золотое в
Саратовской области.
ЧП cлучилось в прогулочной перевозившей с пассажирами. Пять человек пострадали во время инцидента.
Очевидцы рассказали о том, что трое пассажиров спасены. Тем не менее есть жертвы.
Сотрудники службы спасения вытащили из воды тело женщины 1963 года рождения. Ведутся поиск тела мужчины. Они продолжатся утром в четверг.
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