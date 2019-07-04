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Происшествия

Трое в лодке совершили свое путешествие по Волге

Фото: ТАСС/Пресс-служба Главного управления МЧС России

Трое в лодке совершили свое путешествие по Волге

M24.ru 04 июля 2019г., 07:47

На Волге произошло ЧП в прогулочной лодке.

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Несчастный случай произошел недалеко от села Золотое в Саратовской области.

ЧП cлучилось в прогулочной перевозившей с пассажирами. Пять человек пострадали во время инцидента.

Очевидцы рассказали о том, что трое пассажиров спасены. Тем не менее есть жертвы.

Сотрудники службы спасения вытащили из воды тело женщины 1963 года рождения. Ведутся поиск тела  мужчины. Они продолжатся утром в четверг.

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