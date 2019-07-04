Будем здоровы

Научные разработки американских ученых Стэндфордского университета привели к созданию интеллектуальных очков, способных избавить больных пресбиопией от проблем. Они производят автоматическую фокусировку изображения.

Признаком заболевания пресбиопией является неспособность видеть маленькие предметы или мелкий шрифт на близком расстоянии. Врачи считают, что этой старческой близорукостью страдают люди в возрасте 40–45 лет.

Как раз в этом возрасте в глазном хрусталике происходят изменения, он становится менее эластичным. Поэтому цилиарная мышца, а именно она осуществляет фокусировку в зрительном аппарате человека, ослабевает.

Выбор у покупателей есть, но он носит двойственный характер.



- хирургия глаза и оперативное вмешательство

- современные очки с интеллектуальной составляющей

"Умные" очки обладают некоторыми недостатками и они еще не исправлены. Очки с линзами новейшей разработки подразумевают необходимость определенных действий со стороны владельца. Для точной фокусировки необходимо держать голову ровно.

Специалисты в области офтальмологии отмечают низкий уровень периферийной фокусировки У таких линз вплоть до полного ее отсутствия. Тем не менее "умные" очки напоминают хрусталик глаза. При различном угле зрения, если их заполнить жидкостью линзы будут выпуклыми или плоскими. В них используются датчики слежения за глазами, позволяющие узнавать направлен взгляд человека, подсчитывать расстояние до нужного объекта.

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