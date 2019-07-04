Образование/Карьера

Пленары пройдут на территории 76 культурных центров. Департамент культуры запланировал бесплатное проведение мероприятий и обучение технике рисования, основам живописи.

Начнется эта ежегодная московская акция "Московский пленэр" 27 июля. Общее число уроков - 78. Возможно кому-то придется пройти предварительную регистрацию. Замысел организаторов мероприятия состоит в использовании тематического ограничения в рисовании.

Работы на тему "Мой район" в этом году должны представить все участники акции. Жителям столицы предстоит изобразить на полотнах любимые места своих районов или панораму города.

Пробуйте себя в живописи! Доступная возможность есть даже у тех, кто никогда не держал в руках кисточку или карандаш.

Вести пленэр будут профессиональные художники. Они помогут участникам составить композицию картины, подобрать нужные цвета на палитре, правильно положить краску на бумагу и сделать ровные штрихи карандашом. Начинающие художники изучат основы нескольких техник рисования, а также попробуют работать с разными материалами, например акварелью, гуашью, пастелью или карандашом.

Мольберты, холсты, краски, кисточки и карандаши бесплатно выдадут на месте. Картины можно будет забрать на память после урока. Подробное расписание и адреса проведения пленэров опубликованы на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.

ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья. Работы посвящены 80-летию выставки. Весь июль по понедельникам будут проходить выездные пленэры с обзорной экскурсией по ВДНХ.

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