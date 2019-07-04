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Автомагистраль

Ограничение движения на Дмитровском шоссе

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Ограничение движения на Дмитровском шоссе

Информационный Центр Правительства Москвы 04 июля 2019г., 11:28

Причиной изменений являются строительные работы на Дмитровском шоссе 8 июля-24 августа.

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Два участка Дмитровского шоссе переходят в режим ограниченного движения транспорта с 8 июля по 24 августа 2019 года.

Движение ограничат из-за строительства Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Ограничения движения в связи со строительством Люблинско-Дмитровской линии метрополитена действуют с 8 по 25 июля с 01:30 до 05:30 на участке Дмитровского шоссе в районе д. 75 (поэтапное занятие одной полосы).

Движение также ограничат с 26 июля по 24 августа с 01:30 до 05:30 на участке Дмитровского шоссе в районе д. 66 (поэтапное занятие одной полосы).

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