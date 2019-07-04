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Автомагистраль
Ограничение движения на Дмитровском шоссе
Причиной изменений являются строительные работы на Дмитровском шоссе 8 июля-24 августа..
Два участка Дмитровского шоссе переходят в режим ограниченного движения транспорта с 8 июля по 24 августа 2019 года.
Движение ограничат из-за строительства Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.
Ограничения движения в связи со строительством
Люблинско-Дмитровской линии метрополитена действуют с 8 по 25 июля с 01:30 до
05:30 на участке Дмитровского шоссе в районе д. 75 (поэтапное занятие одной
полосы).
Движение также ограничат с 26 июля по 24 августа с 01:30 до 05:30 на участке Дмитровского шоссе в районе д. 66 (поэтапное занятие одной полосы).
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