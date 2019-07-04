Раньше на Садовое кольцо можно было выехать по ул. Мытная и ул. Большая Серпуховская. После изменения схемы движения у жителей появился альтернативный маршрут проезда – по 1-му Добрынинскому пер.

Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

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