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Автомагистраль
Теперь выехать на Садовое кольцо можно с 1-го Добрынинского переулка – его участок стал двусторонним
Для того, чтобы жителям стало удобнее выезжать на Садовое кольцо, участок 1-го Добрынинского пер. от ул. Коровий Вал до 1-го Люсиновского переулка стал двусторонним..
Раньше на Садовое кольцо можно было выехать по ул. Мытная и ул. Большая Серпуховская. После изменения схемы движения у жителей появился альтернативный маршрут проезда – по 1-му Добрынинскому пер.
Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.
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