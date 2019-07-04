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Автомагистраль

Теперь выехать на Садовое кольцо можно с 1-го Добрынинского переулка – его участок стал двусторонним

Теперь выехать на Садовое кольцо можно с 1-го Добрынинского переулка – его участок стал двусторонним

04 июля 2019г., 17:57

Для того, чтобы жителям стало удобнее выезжать на Садовое кольцо, участок 1-го Добрынинского пер. от ул. Коровий Вал до 1-го Люсиновского переулка стал двусторонним.

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Раньше на Садовое кольцо можно было выехать по ул. Мытная и ул. Большая Серпуховская. После изменения схемы движения у жителей появился альтернативный маршрут проезда – по 1-му Добрынинскому пер.

Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

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