Автомагистраль

Он будет курсировать по Кольцевой линии в течение года. Запуск поезда из депо «Красная Пресня» в прямом эфире увидели пассажиры метро, пользователи социальных сетей и участники Московского Урбанистического форума-2019: онлайн-трансляция была выведена на экраны в поездах метро, в социальные сети и на стенд «Московский транспорт» в парке «Зарядье».

Поезд метро, посвященный МЦД, состоит из пяти сдвоенных вагонов. Каждый из них внутри и снаружи оформлен в цвет каждого из пяти диаметров и рассказывает подробнее об этом маршруте. В поезде пассажиры смогут узнать все о протяженности линий и количестве станций, времени в пути и способах оплаты проезда. В каждом вагоне размещена информация об эффектах от запуска каждого диаметрального маршрута, а также о сервисах на станциях и в поездах МЦД, о новых удобных и быстрых маршрутах, которые позволят экономить время в пути.

«Московские центральные диаметры станут, фактически, новым наземным метро. После запуска МЦД жители Москвы и области получат качественно новый вид транспорта, интегрированный в существующую транспортную систему. Сегодня мы запускаем тематический поезд, посвященный проекту МЦД, который будет курсировать по Кольцевой линии метро в течение года, за это время его увидят более 7 млн. человек. Мы хотим, чтобы еще до запуска проекта пассажиры смогли узнать о его маршрутах, способах оплаты проезда и новых современных пассажирских сервисах», – сообщил первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Гамид Булатов.

Церемонию запуска поезда, посвященного МЦД, в прямом эфире транслировали почти на 9 тыс. экранах в вагонах поездах метро и в официальных аккаунтах МЦД в социальных сетях. Прямая трансляция была организована совместно с «Максимой Телеком», оператором Wi-Fi в метро, и телеканалом «Москва 24».

Московские центральные диаметры – это новое наземное метро. Проект МЦД Правительство Москвы реализует совместно с Правительством Российской Федерации, Правительством Московской области, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК» и ГУП «Московский метрополитен».

Два первых диаметра МЦД-1 и МЦД-2 соединят города Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, движение по ним откроется в конце 2019-начале 2020 года. Это будет 66 станций и 132 км пути, которые позволят пассажирам из области забыть о расписании, а жителям Москвы сэкономить время в пути и получить множество новых альтернативных маршрутов. В рамках реализации всего проекта доступ к МЦД получат более 11,7 млн жителей Московской агломерации. Станции МЦД появятся в 17 городах области и 70 районах Москвы. Разгрузка 9 линий метро достигнет 20%, а всей транспортной инфраструктуры города – 10-12%.

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