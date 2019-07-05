Московская сцена

Завершилась продажа билетов онлайн. Их продали еще до завершения работы выставки. Большой интерес вызвала у посетителей экспозиция работ норвежского художника Эдварда Мунка. Билеты для посещения и просмотра экспонатов в Третьяковской галерее раскуплены.

Работа выставки в Инженерном корпусе прекратится 14 июля и еще есть возможность купить билеты в кассах. Открытая 17 апреля пользуется популярностью у москвичей и поэтому график работы немного изменится. Было принято решение продлить часы работы выставки. 7 июля показ экспозиции завершится в 21:00, а 11-14 июля в 23:00.

Шедевры кисти художника Мунка привезены из Норвегии под наблюдением служб безопасности. Автофургоны с оборудованием для спутникового слежения методично используется службой военизированной охраны.

Ретроспективный ряд полотен живописца ознакомил жителей Москвы с более чем 120 экспонатами. 64 живописных и 37 графических произведения, 14 авторских фотографий, а также мемориальные предметы и документы смогли увидеть посетители галереи.



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