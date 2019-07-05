Здесь интересно

Cамая первая премьерная постановка в России мюзикла из Америки "Titanic. The Musical" пройдет во Дворце Молодежи 27, 28, 29, 20, 31 августа и 1 сентября.





Русские субтитры американского спектакля, привезенные из Америки на пяти фурах подлинные декорации и многие другие проблемы по проведению мероприятия в Москве уже сейчас

занимают массу времени у организаторов гастролей.





Из истории спектакля:премьерный спектакль прошел на Бродвее (1997 год). Пять призов премии Tony Awards стали результатом титанических усилий труппы и постановщиков мюзикла Маури Йестона.

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