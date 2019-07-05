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Здесь интересно

Премьера бродвейской постановки мюзикла 'Титаник' в Москве

Фото: DPA/TASS/Georg Wendt

Премьера бродвейской постановки мюзикла "Титаник" в Москве

M24.ru 05 июля 2019г., 08:12

Английский язык постановки озвучен русскими субтитрами.

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Cамая первая премьерная постановка в России мюзикла из Америки "Titanic. The Musical" пройдет во Дворце Молодежи 27, 28, 29, 20, 31 августа и 1 сентября.

Русские субтитры американского спектакля, привезенные из Америки на пяти фурах подлинные декорации и многие другие проблемы по проведению мероприятия в Москве уже сейчас
занимают массу времени у организаторов гастролей.

Из истории спектакля:премьерный спектакль прошел на Бродвее (1997 год). Пять призов премии Tony Awards стали результатом титанических усилий труппы и постановщиков мюзикла Маури Йестона.
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