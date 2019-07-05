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Здесь интересно

Идет подготовка к проведению акции 'Ночь кино'

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Идет подготовка к проведению акции "Ночь кино"

M24.ru 05 июля 2019г., 08:21

Московские зрители с нетерпением ожидают показа предпремьер, короткометражных фильмов и сериалов.

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Генеральный директор "Москино" cообщила о проведении акции "Ночь кино" 24 августа в Москве. Светлана Максимченко выделила три основных направления в организации акции. К ним относятся предпремьеры, короткометражные фильмы и сериалы.

Зрители увидят фильмы, которые "идут по публичному голосованию Фонда кино и Минкульта. При этом "часть событий будут абсолютно новые и по формату, и по площадкам". Полная программа будет объявлена в конце июля – начале августа.

Третий по счету сезон передвижного киноклуба "Кино глазами инженера" начнется в Москве 13 июля и продлится до 7 сентября.

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