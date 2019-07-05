Шорт-лист премии Всемирного фестиваля архитектуры содержит 12 московский проектов, среди которых концертный зал "Зарядье", парк "Тюфелева роща", Дворец художественной гимнастики в "Лужниках" и другие, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



Главный архитектор Москвы сообщил о том, что список финалистов состоит из реализованных проектов. К ним относятся и проекты, аходящиеся в процессе строительства. Сергея Кузнецов отметил, что в этом году было подано рекордное количество заявок по московским объектам, и это не может не радовать. Наши архитекторы становятся все более открытыми для мира и все чаще получают престижные международные награды. D развитии столицы наступает период открытости, сотрудничества и высокого качества проектов.

World Architecture Festival проводится ежегодно с 2008 года. В нем участвуют лучшие архитекторы, градостроители и инвесторы из более чем 60 стран. В этом году российская столица представит такие проекты, как: концертный зал "Зарядье"; парк "Тюфелева роща"; ЖК "Бродский"; Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках"; проект застройки территории Бадаевского пивоваренного завода; жилой комплекс RED7; Сколковский институт науки и технологий; медицинский кластер в Коммунарке; медицинский кластер в "Сколкове"; центр госуслуг "Мои документы" возле станции метро "Теплый Стан"; инсталляция Living in Nature; комплекс "Рассвет LOFT* Studio 3.34".

Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что около 200 объектов культурного наследия отреставрируют в столице в 2019 года. По его словам, в этом году реставрационные работы продолжатся "фактически по всей широкой палитре нашего московского наследия".

Правительство Москвы имеет планы по реставрации примерно 700 объектов культурного наследия столицы. При этом 200 из них планируют восстановить до конца года, уточнил мэр. В их числе – фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", ряд исторических павильонов на ВДНХ, а также храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском, Дом Наркомфина на Новинском бульваре и особняк Миндовского на Поварской.

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