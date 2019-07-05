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Происшествия

ЧП на МКАД

инфограф

Фото: vk.com/motomsk_dtp

ЧП на МКАД

M24.ru 05 июля 2019г., 09:49

Несчастный случай произошел на востоке Москвы во время аварии двух автомобилей.

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В восточной части Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и мотоцикла.

В результате столкновения пострадал человек. По информации управления ГИБДД РФ травмы получил водитель мотоцикла.

Местом происшествия стала внешняя сторона (4 километра) МКАД. Столкновение мотоциклиста и двух автомобилей привело к травмированию водителя мотоциклетного транспорта.

Идет выяснение обстоятельств происшедшего.

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Инфографика:

ЧП на МКАД

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