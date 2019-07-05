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Происшествия
ЧП на МКАД
Несчастный случай произошел на востоке Москвы во время аварии двух автомобилей..
В восточной части Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и мотоцикла.
В результате столкновения пострадал человек. По информации управления ГИБДД РФ травмы получил водитель мотоцикла.
Местом происшествия стала внешняя сторона (4 километра) МКАД. Столкновение мотоциклиста и двух автомобилей привело к травмированию водителя мотоциклетного транспорта.
Идет выяснение обстоятельств происшедшего..
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