В восточной части Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и мотоцикла.

В результате столкновения пострадал человек. По информации управления ГИБДД РФ травмы получил водитель мотоцикла.

Местом происшествия стала внешняя сторона (4 километра) МКАД. Столкновение мотоциклиста и двух автомобилей привело к травмированию водителя мотоциклетного транспорта.

Идет выяснение обстоятельств происшедшего.

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