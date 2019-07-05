Заявление Владимира Путина касается оценки ситуации по урегулированию вопроса выполнения минских соглашений Москвой. Во время пребывания в Италии Путин гипотетически предположил, что Запад тоже мог бы ждать выполнения минских соглашений от Киева. За Украину этот вопрос никто не решит.

"Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда?" – удивился Путин. Глава РФ указал, что украинские власти до сих пор не приняли закон об амнистии ополченцев, что предусмотрено минскими соглашениями. "Давайте разберемся и не будем перекладывать ответственность на одну из сторон", – добавил Путин.

Он также напомнил, что соглашения требуют восстановления экономических связей Украины с Донбассом, для нужно отменить указ о блокаде региона. Ранее Путин заявил, что диалог Москвы и Киева будет возможен, когда глава Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания. По его словам, речь идет об "установлении прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе".

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