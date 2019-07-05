Статистические данные Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) показали, что наиболее высокую зарплату надеятся иметь работники сферы информационных технологий (IT) в возрасте от 18 до 30 лет.



Третья часть специалистов по программированию оценивают свои труды в 50 или 60 тысяч рублей в месяц.



25 процентов молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах, назвали приемлемой зарплату 50-60 тысяч рублей. Столько же молодых представителей этой сферы согласны на 30-40 тысяч рублей.

Работники сфер "финансы", "реклама" и "консалтинг" чаще всего претендуют на месячный оклад от 30 до 40 тысяч рублей. Около 15 процентов специалистов согласны работать за 20-30 тысяч рублей в месяц.

Самые скромные зарплатные ожидания у молодых людей из сферы образования, науки, культуры и здравоохранения.

Ранее в РАНХиГС назвали самые перспективные профессии. При выборе сферы деятельности эксперты посоветовали молодым людям обратить внимание на медицину и информационные технологии. Большие перспективы у разработчиков новых языков программирования и программных продуктов. Третьим направлением называются дизайн, причем как промышленный, так и в интернет-пространстве. Также специалисты рекомендует рассмотреть профессии, связанные с опреснением и очисткой сточных вод, и сферу экономики.

Также Центр экономики РАНХиГС выяснил, о какой работе мечтают родители для своих детей. Согласно исследованиям центра, родители современных школьников видят своих детей в IT-сфере, медицине или силовых структурах. В связи с этим самая востребованная специальность – информационные и компьютерные технологии. За них отдали голос около 40 процентов родителей.

Лишь 6 процентов родителей хотят, чтобы их дети работали в науке или гуманитарной сфере. Они опасаются, что там будет трудно найти работу с хорошей зарплатой.

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