Знакомство состоится также и с персонажем, являющимся его литературным двойником.

Экспозиция музея поможет желающим получить информацию о том, при каких обстоятельствах возникли книги, фильмы и спектакли, действующим лицом которого

стал один из наиболее правдивых людей на Земле.

Рожденный в Германии в XVIII в. дворянин с такой же фамилией и биографией как у героя фильма существует.

Основоположником династии Мюнхгаузенов принято считать рыцаря Ремберта, известного в хрониках еще в XII в.

В соответствии с семейной легендой его потомки погибали в войнах и междоусобицах, и только один из них уцелел, потому что был монахом.

По специальному указу монаха выпустили из монастыря. С него и началась новая ветвь рода — Мюнхгаузен, что значит «дом монаха». Поэтому на гербах всех Мюнхгаузенов изображен монах с посохом и книгой. Среди Мюнхгаузенов были известные воины и вельможи. Но настоящая слава выпала на долю того самого Мюнхгаузена,

который значился в родословной книге нижнесаксонской ветви Мюнхаузенов где-то в середине списка под номером 701.

Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен родился 11 мая 1720 г. в местье Боденвердер недалеко от Ганновера. Дом Мюнхгаузенов сохранился,

в нем располагается городская администрация,

А по соседству — небольшой Музей Мюнхгаузена. Городок на реке Везер украшают скульптуры знаменитого земляка и литературного героя.

Информация.

Адрес: ул. На родного Ополчения, 12, корп. 6.

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