Московская жизнь
Достопримечательноти столицы: Музей барона Мюнхгаузена
В музее барона Мюнхгаузена посетители имеют редчайшую возможность познакомиться с настоящим Мюнхгаузеном..
Знакомство состоится также и с персонажем, являющимся его литературным двойником.
Экспозиция музея поможет желающим получить информацию о том,
при каких обстоятельствах возникли книги, фильмы и спектакли, действующим лицом
которого
стал один из наиболее правдивых людей на Земле.
Рожденный в Германии в XVIII в. дворянин с такой же фамилией
и биографией как у героя фильма существует.
Основоположником династии Мюнхгаузенов принято считать рыцаря Ремберта, известного в хрониках еще в XII в.
В соответствии с семейной легендой его потомки погибали в войнах и междоусобицах, и только один из них уцелел, потому что был монахом.
По специальному указу монаха выпустили из монастыря. С него
и началась новая ветвь рода — Мюнхгаузен, что значит «дом монаха». Поэтому на
гербах всех Мюнхгаузенов изображен монах с посохом и книгой. Среди Мюнхгаузенов
были известные воины и вельможи. Но настоящая слава выпала на долю того самого
Мюнхгаузена,
который значился в родословной книге нижнесаксонской ветви Мюнхаузенов где-то в середине списка под номером 701.
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен родился 11 мая 1720 г. в местье Боденвердер недалеко от Ганновера. Дом Мюнхгаузенов сохранился,
в нем располагается городская администрация,
А по соседству — небольшой Музей Мюнхгаузена. Городок на реке Везер украшают скульптуры знаменитого земляка и литературного героя.
Информация.
Адрес: ул. На родного Ополчения, 12, корп. 6.
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