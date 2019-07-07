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Московская жизнь

Достопримечательноти столицы: Музей барона Мюнхгаузена

Фото: www.flickr.com

Достопримечательноти столицы: Музей барона Мюнхгаузена

07 июля 2019г., 20:59

В музее барона Мюнхгаузена посетители имеют редчайшую возможность познакомиться с настоящим Мюнхгаузеном.

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Знакомство состоится также и с персонажем, являющимся его литературным двойником.

Экспозиция музея поможет желающим получить информацию о том, при каких обстоятельствах возникли книги, фильмы и спектакли, действующим лицом которого
стал один из наиболее правдивых людей на Земле.

Рожденный в Германии в XVIII в. дворянин с такой же фамилией и биографией как у героя фильма существует.
Основоположником династии Мюнхгаузенов принято считать рыцаря Ремберта, известного в хрониках еще в XII в.
В соответствии с семейной легендой его потомки погибали в войнах и междоусобицах, и только один из них уцелел, потому что был монахом.

По специальному указу монаха выпустили из монастыря. С него и началась новая ветвь рода — Мюнхгаузен, что значит «дом монаха». Поэтому на гербах всех Мюнхгаузенов изображен монах с посохом и книгой. Среди Мюнхгаузенов были известные воины и вельможи. Но настоящая слава выпала на долю того самого Мюнхгаузена,
который значился в родословной книге нижнесаксонской ветви Мюнхаузенов где-то в середине списка под номером 701.
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен родился 11 мая 1720 г. в местье Боденвердер недалеко от Ганновера. Дом Мюнхгаузенов сохранился,
в нем располагается городская администрация,
А по соседству — небольшой Музей Мюнхгаузена. Городок на реке Везер украшают скульптуры знаменитого земляка и литературного героя.

Информация.
Адрес: ул. На родного Ополчения, 12, корп. 6.

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