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Происшествия

На северо-востоке Москвы ограблен продуктовый магазин

Фото: depositphotos/blinow61

На северо-востоке Москвы ограблен продуктовый магазин

M24.ru 08 июля 2019г., 09:45

В полицию поступило заявление от сотрудников магазина с жалобой на ограбление, украдены шампунь и шоколад.

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Посетитель, вооруженный ножом похитил из продуктового магазина на северо-востоке Москвы шоколад и шампунь. Нападение произошло на Тайнинской улице, после чего служащая сообщила в полицию о разбойном нападении и ограблении.

Человек, подозреваемый в хищении продуктов 6 июля задержан в соответствии с заявлением. Напавший грабитель грабитель причинил ущерб размером в три тысячи рублей магазину.
При нападении похититель использовал предмет, напоминающий нож и совершил хищение шоколада и шампуня. Затем преступник, им оказался безработный 1991 года рождения, скрылся и был задержан ночью на улице Летчика Бабушкина.

Против него возбудили уголовное дело по статье о вооруженном разбое. Идет изучение обстоятельств случившегося.

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Москва-Инфо
   