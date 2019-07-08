Происшествия
На северо-востоке Москвы ограблен продуктовый магазин
В полицию поступило заявление от сотрудников магазина с жалобой на ограбление, украдены шампунь и шоколад..
Посетитель, вооруженный ножом похитил из продуктового
магазина на северо-востоке Москвы шоколад и шампунь. Нападение произошло на
Тайнинской улице, после чего служащая сообщила в полицию о разбойном нападении
и ограблении.
Человек, подозреваемый в хищении продуктов 6 июля задержан в соответствии с заявлением. Напавший грабитель грабитель причинил ущерб размером в три тысячи рублей магазину.
При нападении похититель использовал предмет, напоминающий нож и совершил хищение шоколада и шампуня. Затем преступник, им оказался безработный 1991 года рождения, скрылся и был задержан ночью на улице Летчика Бабушкина.
Против него возбудили уголовное дело по статье о вооруженном разбое. Идет изучение обстоятельств случившегося.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.