Московская сцена

Превратить столицу в театральную площадку, представляющую череду мероприятий Года театра, решили организаторы фестивалей и служащие департамента культуры. Зрители ознакомятся с премьерными спектаклями, фестивалями, мастер-классами, творческими встречами и образовательными программами.

Список мероприятий состоит из 12 фестивалей, 54 образовательных и развивающых программ, и это не считая 100 ключевых мероприятий. 360 премьер и не менее 40 гастрольных выездов в регионы России и за рубеж состоятся в Год театра. В очередном сезоне любителей театра ожидают тематические столичные мероприятия и театральные премьеры.

Ученики мастера проведут мастер-классы и представят собственные спектакли. А театр Et Cetera под руководством Александра Калягина подготовил цикл работ молодых театральных режиссеров.

Помимо этого, новый театральный сезон порадует специальными детскими мероприятиями. В их числе – Международный фестиваль театров теней ShadowFest Московского детского театра теней, а также конкурс написанных детьми пьес в театре Et Cetera. Важным событием станет и фестиваль независимых детских театров, который пройдет в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

С января по март 2019 года в театрах Москвы провели более 8,8 тысячи мероприятий. Их посетили три миллиона зрителей. Самое сильное впечатление на театралов произвели такие постановки, как "Иоланта" в "Геликон-опере", "Ромео VS Джульетта. XX лет спустя" в Московском театре оперетты, "Моя прекрасная леди" в Театре Олега Табакова и Nirvana в театре "Модернъ".

В конце июня в Москве открылся всероссийский театральный марафон. Торжественная церемония передачи его символа столице состоялась в театре Et Cetera. Марафон в честь Года театра стартовал во Владивостоке в январе и должен завершиться в Калининграде в конце 2019 года.

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