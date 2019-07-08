Совместными усилиями телеканала "Россия-1" и NewsOne проходит организация телемоста между Россией и Украиной. Прямое общение студии создадут на два часа, что даст возможность гражданам России и Украины пообщаться друг с другом.

Двухчасовое общение запланировано на 18:00 мск в пятницу. Событие 12 июля анонсировано, объявлено о его проведении в воскресенье в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1".

Не все одобрили эту инициативу. В частности руководитель Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко считает более правильным обсудить вопрос на отдельном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Она полагает, что такие меры станут попыткой оккупации украинского медиапространства.

Тем временем Владимир Путин считает это установлением прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе. Он заявил, что диалог Москвы и Киева будет возможен, когда глава Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания.

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