Жюри премии ТЭФИ теперь будет работать без известного журналиста Владимира Познера. По его мнению премия не смогла сохранить свое общенациональное значение. Потеряв былой статус, конкурс стал на один уровень с рядовыми призами. Поэтому он объявил о своем выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором национальной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств.

По мнению Познера, конкурс, учрежденный в 1994 году фондом "Академия российского телевидения" (АРТ), утратил "демократические принципы, которые изначально легли в его основу".

"Учитывая совершенно недемократический характер определения победителей конкурса Комитета индустриальных телевизионных премий, я обращаюсь к руководству АРТ с просьбой отказать Комитету во вручении статуэтки ТЭФИ", – написал журналист.

Познер считает, что статуэтка должна вручаться по результатам конкурса Академии российского телевидения, которую он ранее возглавлял.

В 2017 году Познер обвинил новых организаторов телепремии в недемократичности процедуры выбора победителей. Он попросил отказаться от названия и вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного.

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