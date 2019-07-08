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Владимир Познер вышел из состава жюри
Тележурналист считает, что ТЭФИ потерял свой статус..
Жюри премии ТЭФИ теперь будет работать без известного журналиста Владимира Познера. По его мнению премия не смогла сохранить свое общенациональное значение. Потеряв былой статус, конкурс стал на один уровень с рядовыми призами. Поэтому он объявил о своем выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором национальной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств.
По мнению Познера, конкурс, учрежденный в 1994 году фондом "Академия российского телевидения" (АРТ), утратил "демократические принципы, которые изначально легли в его основу".
"Учитывая совершенно недемократический характер определения победителей конкурса Комитета индустриальных телевизионных премий, я обращаюсь к руководству АРТ с просьбой отказать Комитету во вручении статуэтки ТЭФИ", – написал журналист.
Познер считает, что статуэтка должна вручаться по результатам конкурса Академии российского телевидения, которую он ранее возглавлял.
В 2017 году Познер обвинил новых организаторов телепремии в недемократичности процедуры выбора победителей. Он попросил отказаться от названия и вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного..
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