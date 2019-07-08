Мосгоризбирком поставил в известность о завершении процедуры выдвижения кандидатов в 18:00 пятницы. Прием документов на регистрацию, включая подписи избирателей при необходимости, прекращен в 18:00 6 июля. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершен 5 июля.

В итоге число выдвиженцев в Мосгордуму составило 414 человек, из которых только 40 кандидатов прошли процедуру регистрации. Среди них – представители КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР, которым не требуется сбор подписей, а также самовыдвиженцы. До 17 июля в Мосгоризбиркоме пройдет утверждение списка кандидатов 17 партий.

Ранее сообщалось о создании Штаба по контролю за электронным голосованием. Он будет контролировать ход экспериментального электронного голосования. Его впервые применят на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 года. Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове.

Проголосовать онлайн за кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет на портале госуслуг Москвы. Для этого нужно заранее подать заявку, и в день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме. Первое тестирование электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсовета.

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