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Cпорт

Присоединяйтесь к здоровому образу жизни, если нет медицинских противопоказаний!

Присоединяйтесь к здоровому образу жизни, если нет медицинских противопоказаний!

Информационный Центр Правительства Москвы 08 июля 2019г., 14:42

Правительство Москвы приглашает участников принять участие в забеге, который состоится 22 сентября.

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Правительство Москвы пригласило жителей к участию в Московском марафоне.

Начнется марафон  22 сентября. Его трасса для забега пройдет по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, по ул. Тверская и Театральному проезду.

Правительство столицы обратилось к москвичам с призывом: "22 сентября пройдет Московский марафон. Присоединяйтесь к самому массовому забегу России, пробуйте силы на дистанциях 42,2 и 10 км".

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