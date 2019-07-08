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Cпорт
Присоединяйтесь к здоровому образу жизни, если нет медицинских противопоказаний!
Правительство Москвы приглашает участников принять участие в забеге, который состоится 22 сентября..
Правительство Москвы пригласило жителей к участию в
Московском марафоне.
Начнется марафон 22 сентября. Его трасса для забега пройдет по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, по ул. Тверская и Театральному проезду.
Правительство столицы обратилось к москвичам с призывом: "22 сентября пройдет Московский марафон. Присоединяйтесь к самому массовому забегу России, пробуйте силы на дистанциях 42,2 и 10 км"..
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