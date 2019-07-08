Будем здоровы

Возможно российские производители получат разрешение на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Обсуждение этого вопроса пройдет на совещании коллегии Евразийской экономической комиссии. Ограничение существует с 1 января 2018 года. Все напитки кроме тех, что предназначены для экспорта продукции подпадают под этот запрет.

Есть мнение, что в сочетании с алкоголем энергетические добавки способны навредить здоровью человека. Сотрудники ЕЭК рассматривают эти меры как препятствие для торговли на рынке ЕАЭС, ориентируясь на договор от 2014 года. Договор не допускал дополнительных ограничений и проверок после выпуска продукции по техрегламенту союза, продукция должна была сразу поступать в обращение на территории стран ЕАЭС.



Таким образом техрегламент ставится выше уровнем чем национальное законодательство. Минфин РФ отрицает справедливость такого суждения и ег правомочность. По мнению сотрудников Минфина нормы ЕАЭС не нарушены. Весеннее обсуждение этого вопроса в 2019 году проходило с участием всех государств – членов союза. Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков уверен, что российские ограничения правомерны.

В Ассоциации производителей по защите их прав на потребительском рынке заявили, что более существенный вред алкоэнергетиков по сравнению со спиртным не подтвержден крупными исследованиями.

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