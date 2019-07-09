Автомагистраль

Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что с 13 по 21 июля 2019 года включительно в связи со строительством Большой кольцевой линии метро будет временно закрыт участок Сокольнической линии от ст. м. «Университет» до ст. м. «Коммунарка».

В связи с этим в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в Яндекс.карты и другие навигационные системы.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будут введены временные выделенные полосы с обособленными участками на:

- проспекте Вернадского;

- Ленинском проспекте (от проспекта Вернадского до МКАД);

- Киевском шоссе (от МКАД до ул. Родниковая);

- Проектируемом проезде № 907 (от съезда с ул. Родниковая до Проектируемого проезда №905);

- Проектируемом проезде №905 (от Проектируемого проезда №907 до Киевского шоссе);

- а/д Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе (от Проектируемого проезда №907 до Калужского шоссе) и от разворота до ООТ «Столбово».

Обращаем внимание водителей такси, что проезд по выделенкам будет разрешен только для наземного городского транспорта.

Для приоритетного движения городского транспорта будут введены следующие запреты движения:

- проезд с ул. Родниковой в сторону МКАД и метро «Саларьево»;

- транзитное движение по Проектируемому проезду №905 в сторону Киевского шоссе;

- съезд с Киевского шоссе при движении в область в сторону метро «Саларьево»;

- разворот на Киевское шоссе в сторону области через ул. Родниковая;

- транзитное движение по безымянному проезду в районе ст. м. «Саларьево» от д. Саларьево в сторону Проектируемого

- съезд с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект;

- съезд с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе;

- съезд с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД;

- съезд с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД;

- проезд на Ленинский проспект и Вернадского проспект через ул. Рузскую;

- проезд с ул. Островитянова на проспект Вернадского;

- выезд с Проектируемого проезда №5504 на Ленинский проспект;

- съезды с Ленинского проспекта на ул. Островитянова;

- поворот с проспекта Вернадского на ул. Тропарёвская;

- разворот на проспекте Вернадского на пересечении с ул. Тропаревская, при движении в область;

- выезд с ул. Коштоянца на проспект Вернадского в сторону области;

- правый поворот с проспекта Вернадского на ул. Коштоянца;

- правый поворот с проспекта Вернадского на ул. Лобачевского при движении в центр;

- разворот на проспекте Вернадского в районе д. 59;

- правый поворот с проспекта Вернадского при движении в центр на ул. Удальцова;

- левый поворот с дублера проспекта Вернадского на ул. Строителей;

- правый поворот с ул. Строителей на дублер проспекта Вернадского;

- правый поворот с проспекта Вернадского на Ломоносовский проспект, при движении в центр;

- выезд с ул. Косыгина на проспект Вернадского в сторону области;

- съезды с проспекта Вернадского на ул. Косыгина;

- выезды с территории ТЦ «Саларис» на Проектируемый проезд №905;

- съезды с Киевского ш. на территорию БЦ «Румянцево»;

- въезды/выезды на просп. Вернадского с прилегающей территории в районе домов 127, 86Д, 86 стр.1, 87/48, 14А, 12к4;

- съезды с основного хода на дублер проспекта Вернадского в районе д.8А, ул. Марии Ульяновой, при движении в область;

- выезды на просп. Вернадского с прилегающей территории в районе домов 123, 111

- проезды к прилегающей территории в районе ст.м. «Университет» (д. 23Ас1);

- по дублеру Киевского шоссе в районе вл. 2 и транспортной развязки с МКАД;

- по ул. Покрышкина на участке от ул. Рузская до проспекта Вернадского;

- по дублеру проспекта Вернадского от ул. Строителей до Ломоносовского проспекта в сторону центра;

- на съездах с проспекта Вернадского на ул. Косыгина.

Для приоритетного движения общественного транспорта ограничено движение на выездах со следующих участков:

- Проектируемого проезда №905 (от Киевского шоссе до въезда на парковку ТЦ «Саларис» и выезд на Проектируемый проезд №907) – с 2 до 1 полосы;

- Проектируемого проезда №907 (перед пересечением с Проектируемым проездом №905) – с 2 до 1 полосы;

- дублера а/д Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе (перед Проектируемым проездом №907) - с 2 до 1 полосы;

- дублера Калужского шоссе (в районе ООТ «Остановка Метро Ольховая») - с 3 до 2 полос;

- Киевского шоссе (перед пересечением с Проектируемым проездом № 905) - с 4 до 3 полос;

- ул. Адмирала Корнилова (перед Киевским шоссе) - с 2 до 1 полосы;

- дублера проспекта Вернадского (перед ул. Строителей) – с 2 до 1 полосы;

- Ломоносовского проспекта (перед проспектом Вернадского) с 2 до 1 полосы;

- ул. Косыгина (перед проспектом Вернадского) – с 3 до 2 полос;

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров (перед проспектом Вернадского) – с 3 до 1 полосы;

- съезд с просп. Вернадского на Ленинский просп. в область - с 2 до 1 полосы;

- съезд с просп. Вернадского на ул. Островитянова - с 3 до 1 полосы;

- ул. Островитянова в районе разворота в сторону просп. Вернадского при движении в сторону Профсоюзной ул. - с 2 до 1 полосы;

- ул. Островитянова в районе разворота в сторону просп. Вернадского при движении в сторону Ленинского просп. - с 3 до 1 полосы;

Для приоритетного движения общественного транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах:

- Проектируемом проезде № 905;

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров;

- ул. Косыгина;

- Проектируемом проезде №5504 в районе пересечения с Ленинским просп.

Кроме того, будет введено одностороннее движение на следующих участках:

- проезде от проспекта Вернадского до ул. Семенова Тян-Шанского;

- проезде от проспекта Вернадского до ул. Рузская.

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